Подмосковье 05 декабря 2023, 15:52 Глава Солнечногорска встретился с военнослужащим перед отправкой в зону СВО Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Боец с позывным «Арчи» проходил лечение в Тимоновском госпитале. Перед тем как вернуться в зону СВО, он встретился с главой Солнечногорска.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков познакомился с уроженцем микрорайона Тимоново еще во время поездки на передовую в феврале. Тогда он навещал солнечногорских военнослужащих в Брянской области.

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После ранения и восстановления в Тимоновском госпитале боец вновь отправляется на передовую. Константин Михальков совместно с депутатом округа Алексеем Панкратовым передали ему усиленный бронежилет и тактическую аптечку, пожелав скорейшего возвращения домой.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

«Пока ребята выполняют боевые задачи в зоне СВО, нашей задачей является оказание поддержки их близким и родным. Для членов их семей действуют федеральные и региональные меры поддержки, среди которых освобождение от платы за детские сады, бесплатное питание для детей в 5-11 классах и предоставление льготных путевок в оздоровительные лагеря», — отметил Михальков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал самые востребованные запросы, которые озвучивают жены и матери участников СВО.

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