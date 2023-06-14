Подмосковье 14 июня 2023, 14:38 Глава Солнечногорска встретился с бойцами СВО и их семьями

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Встреча с участниками СВО, которые прибыли в краткосрочный отпуск, состоялась в Солнечногорске. Глава округа пообщался с бойцами и их семьями в День России.

Участие в встрече с бойцами СВО приняли Герой Советского Союза Федор Пугачев, хоккеист Борис Михайлов и муниципальные депутаты.

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«Мы в тесном постоянном контакте как с военнослужащими, так и членами их семей — помогаем в решении бытовых вопросов, по личным просьбам. И будем продолжать вести эту важнейшую работу», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Глава муниципалитета пообещал помочь бойцам с амуницией и снаряжением перед отправкой в зону СВО.

В Солнечногорске работает центр поддержки участников СВО и их семей по адресу: Красная улица, дом № 124. Там можно получить психологическую или адресную помощь. Телефон круглосуточной горячей линии: 8 (800) 201-67-47.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что реабилитационный центр «Ясенки» получит новые мощности. Там проходят лечение бойцы СВО.

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