Подмосковье 26 февраля 2024, 11:31 Глава Солнечногорска встретился с бойцами СВО и их семьями Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков встретился с участниками специальной военной операции и членами их семей. В неформальной обстановке они обсудили актуальные вопросы и необходимую помощь.

Участники встречи узнали, какое содействие бойцам оказывают региональные и местные власти, депутатский корпус, волонтеры и неравнодушные жители. Так, Центр поддержки участников специальной военной операции и их семей в Солнечногорске предоставляет всестороннюю помощь, в том числе гуманитарную и консультационную.

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«Все искренне переживают за наших бойцов и всеми силами стараются помочь приблизить победу. Каждая такая встреча — это уникальная возможность лично, глаза в глаза, поблагодарить каждого героя за то, что с оружием в руках отстаивают наше с вами право на русскую цивилизацию», — отметил глава муниципалитета Константин Михальков.

В обсуждении участвовали как действующие военнослужащие, находящиеся в отпуске, так и вынужденные оставить службу из-за ранений, а также представители Совета депутатов и окружного управления социального развития.

Центр помощи в Солнечногорске работает по адресу: улица Красная, дом № 120, кабинет № 308. Телефон: 8 (496-26) 3-85-42.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев организовал телемост с подмосковными бойцами СВО.

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