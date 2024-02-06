Подмосковье 06 февраля 2024, 13:16 Глава Солнечногорска проверил уборку снега в микрорайоне Рекинцо Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Уборка и вывоз снега — среди самых актуальных обращений от жителей Солнечногорска. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме. Глава округа Константин Михальков проверил, как идет расчистка дорог и дворов в микрорайонах Рекинцо и Рекинцо-2.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков и руководитель региональной Ассоциации председателей советов многоквартирных домов, депутат Олеся Тыщенко проверили качество содержания территории двух микрорайонов.

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«У себя в аккаунте получал комментарии жителей микрорайонов Рекинцо и Рекинцо-2, что нам необходимо усилить работу по уборке снега. Этот же вопрос поднимался и на последней выездной администрации. Чтобы оперативно и качественно изменить ситуацию, мы привлекли дополнительные силы, усилили вывоз снега», — сказал Константин Михальков.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

По вопросу уборки дворов жители Солнечногорска могут обратиться по телефону горячей линии: 8 (800) 201-67-47.

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