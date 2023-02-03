Подмосковье 03 февраля 2023, 08:11 Глава Солнечногорска проверил работу автостанции и автобусного маршрута № 25

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Глава Солнечногорска Константин Михальков лично проверил работу автостанции и автобусного маршрута № 25. В январе были выявлены случаи, когда водители нарушали расписание. Оказалось, что сейчас поводов для беспокойства у жителей микрорайона Тимоново нет.

К началу февраля со всеми проблемами удалось разобраться, пассажиры работой автобусов остались довольны.

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«Мы решили сегодня проехаться, чтобы посмотреть самим, насколько все у нас соблюдается, послушать жителей, что они говорят, подсказывают нам сделать. Автобус у нас пришел вовремя сегодня в Тимоново, абсолютно по графику весь маршрут был выполнен. С жителями нам тоже удалось пообщаться. Честно говоря, вопросов по соблюдению маршрута жители не задавали», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

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Администрация вместе с руководством компании-перевозчика решила, как предотвратить повторение ситуации. Проверять работу маршрута теперь будут регулярно.

«Глава обещал обновить подвижной состав в городском округе Солнечногорск. Мы ему указали на наши замечания со стороны содержания дорог, со стороны организации дорожного движения. С главой пришли к общему мнению, к общему виду на эти проблемы — как мы будем их решать совместно с администрацией», — сказал директор МАП № 8 филиала «Мострансавто» Алексей Голован.

Глава также проверил работу автостанции. Здесь ежедневно бывает порядка 2,5 тысяч человек.

Фасад здания и прилегающую территорию обновили чуть больше года назад. Внутри же вскоре заменят сантехнику и освещение. Но это только часть проекта, ведь в планах — задействовать второй этаж и сделать помещение привлекательным для бизнеса.

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