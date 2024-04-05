05 апреля 2024, 20:32
Глава Солнечногорска проверил подготовку парков к летнему сезону
Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков совместно с Общественным советом парка и представителями молодежного парламента муниципалитета проверил подготовку территорий парка и набережной озера Сенеж к летнему сезону. Специалисты уже приступили к наведению порядка в рамках областного месячника благоустройства.
До конца апреля специалисты должны завершить опиловку сухостоя, обновить разметку, освежить малые архитектурные формы, восстановить покрытие дорожек и настилов.
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«Набережная озера Сенеж и городской парк давно являются одними из визитных карточек округа, прогуляться и увидеть жемчужину Подмосковья приезжают тысячи жителей и гостей Солнечногорска. Наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев уделяет особое внимание подготовке зон отдыха к летнему сезону. Сейчас перед нашими службами стоит задача в кратчайшие сроки навести порядок», — отметил Константин Михальков.
Также по просьбам жителей к началу летнего сезона на набережной вблизи пляжа установят фонтанчик с питьевой водой и продлят режим работы санитарных комнат на территории всего парка.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.
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Благоустройство
Солнечногорск
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