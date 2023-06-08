Подмосковье 08 июня 2023, 13:08 Глава Солнечногорска проверил капитальный ремонт школы в Ржавках

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Константин Михальков в компании жителей поселка Ржавки проверил ход капитального ремонта местной школы. По словам подрядчиков, строительная готовность объекта составляет более 60%.

Школу закрыли на ремонт в январе этого года и планировали закончить работы к 1 сентября. Активисты побывали в здании вместе с главой Солнечногорска Константином Михальковым и лично проверили ход обновления.

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Самое сложное — инженерия — выполнено на 100%. К концу июня рабочие приступят к покраске.

Результат ремонта уже виден невооруженным глазом: по всему зданию залиты полы, смонтирована вентиляция, фасад обшит разноцветными панелями.

«На третьем этаже уже частично ведутся работы по чистовой отделке. Параллельно у нас работы по гидроизоляции кровли заканчиваются и уже к концу этого месяца мы выйдем с подрядчиком на благоустройство территории», — отметил глава Солнечногорска.

Сейчас на объекте ежедневно работают более 70 человек. Завершить капитальный ремонт Ржавской школы планируют уже этим летом, чтобы с 1 сентября юные жители поселка получали знания в обновленном здании.

Ежегодно в Подмосковье открывают 30 новых детских садов и 35 школ. При этом темпы и объемы строительства растут. Об этом в обращении к жителям заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.