Глава Солнечногорска провел встречу с представителями крупного бизнеса

ЗАО «Накал» ждет возвращения плановых проверок, а АО «Софос» — разрешения на реконструкцию здания. Представители этих крупных предприятий, расположенных в Солнечногорске, встретились на бизнес-часе с главой округа Виктором Родионовым.

ЗАО «Накал» внесено в перечень системообразующих организаций страны. Его партнерами являются крупнейшие российские компании, такие как «Росатом», «Роскосмос», «Газпром» и «Транснефть». Компания производит печи, горелки, термокамеры и не только. Однако контроль за производством извне сейчас временно отсутствует. Это касается как санитарно-эпидемиологического надзора, так и проверок промышленной и пожарной безопасности.

«Теперь заключаем договоры с частными компаниями, которые проверяют бухгалтерию, технологию, работу пунктов приема пищи. Смотрят, чтобы у работников чисто все было, и прочее», — говорит генеральный директор ЗАО «Накал».

С 10 марта этого года плановые проверки были временно отменены для малого, среднего и даже крупного бизнеса, что добавило задач предприятию. По словам генерального директора, для заботы о продукте и сотрудниках контроль производства осуществлять все равно приходится, только теперь эта задача легла на плечи самих предпринимателей.

У еще одного крупного предприятия Солнечногорска — компании «Софос», производящей окна для всей России, — остро поднялась совсем другая проблема.

«У нас есть план реконструкции здания, который мы никак не можем утвердить. Сейчас вопрос начал решаться, все налаживается», — рассказал заместитель генерального директора АО «Софос» Василий Седов.

Глава округа Виктор Родионов процесс получения документов пообещал ускорить. Он лично осмотрел территорию предприятия, проверил условия труда рабочих. Подобные бизнес-часы проводят в Солнечногорске регулярно и попасть на них не трудно — достаточно оставить заявку на сайте администрации. Следующая подобная встреча состоится уже через неделю.