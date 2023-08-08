Подмосковье 08 августа 2023, 16:38 Глава Солнечногорска проконтролирует благоустройство четырех деревень пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Глава Солнечногорска встретился с жителями четырех деревень, чтобы обсудить вопросы благоустройства. Основными темами стали состояние дорог, газификация и текущее содержание территорий.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков обсудил вместе с жителями деревень Дулепово, Леонидово, Муравьево и Шахматово строительство асфальтированной дороги.

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«Сейчас дорога с твердым переходным покрытием, ширина не позволяет оборудовать освещение и запустить маршрут общественного транспорта. В течение месяца совместно с региональным Минтрансом мы проработаем вхождение в госпрограмму, жителей уведомим о сроках реализации», — рассказал Константин Михальков.

Также жители деревни Шахматово попросили обустроить зону отдыха у пруда, который очистили по муниципальной программе в 2022 году. Специалисты администрации проработают вопрос включения объекта в программу «100 прудов и озер», но от жителей нужна будет поддержка в голосовании.

Кроме того, жители попросили усилить работы по ликвидации борщевика. Поднимались и вопросы газификации, благоустройства, строительства центрального водоснабжения. Все обращения взяли под контроль для дальнейшего обсуждения с жителями.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к концу года в регионе благоустроят 60 общественных пространств.

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