Подмосковье 05 декабря 2023, 12:03 Глава Солнечногорска проконтролировал уборку снега в Поварове Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Расчистку улиц и дворов после снегопада усилят в Солнечногорске. Особое внимание уделят вывозу снега с тротуаров и привокзальной площади в Поварове.

Уборку снега проконтролировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков, депутата Вадим Горохов и инспекторы Главного управления содержания территорий Московской области. Они совместно с жителями территориального управления Поварово проверили, как ведется расчистка от снега дорог, тротуаров и дворов.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

В ближайшее время усилят работы по вывозу снега с привокзальной площади и уборке наледи на кровлях жилых домов, торговых и социальных объектов.

«Есть нарекания по содержанию привокзальной площади, региональной сети, особенно по тротуарам. Направили обращения в „РЖД“ и „Мосавтодор“ с просьбой усилить работы. <…> Отмечу, что уже на следующей неделе синоптики обещают минусовые температуры и снег. В связи с этим до среды организуем работы по вывозу снежных навалов со дворов и дорог округа», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Сообщить о необходимости уборки снега во дворах округа можно через горячую линию: 8 (800) 201-67-47. Специалисты примут заявку и направят ее службам для оперативной работы.

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