08 апреля 2024, 12:00
Глава Солнечногорска Константин Михальков принял участие в субботнике
Месяц чистоты и благоустройства продолжается в Солнечногорске. В минувшие выходные руководитель муниципалитета Константин Михальков совместно с первым заместителем Александром Мамлаем и исполняющим обязанности директора МБУ «ДЕЗ» Евгением Дермером провели субботник и навели порядок на улицах города — вдоль Ленинградского и Пятницкого шоссе.
За пару часов они собрали полную машину бутылок, банок, пакетов, упаковки и шин, которые отвезли на «Мегабак» для вторичной переработки.
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«Проехали по городским дорогам, где каждый день проезжает большинство солнечногорцев и гостей нашего округа. Важно именно такие территории привести в порядок в первую очередь. Хочу обратиться ко всем нашим жителям, не выкидывайте мусор на улице, донесите его до урны или площадки „Мегабак“. Раздельный сбор отходов — это простой способ позаботиться о себе, близких и своем будущем поколении», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Руководитель муниципалитета отметил, что в рамках месяца чистоты и благоустройства работы по наведению порядка в округе будут регулярно продолжаться.
Площадка «Мегабак» находится в Солнечногорске на пересечении улицы Школьная и переулка Механизаторов и работает со вторника по воскресенье с 9:00 до 18:00. Понедельник — выходной.
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