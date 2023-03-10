10 марта 2023, 08:17
Глава Солнечногорска поздравил жен и матерей военнослужащих с 8 Марта
Круглый стол с семьями находящихся в зоне СВО военнослужащих провели в доме культуре «Лепсе» в Солнечногорске. Глава округа Константин Михальков поздравил жен и матерей солнечногорских бойцов с 8 Марта.
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Константин Михальков передал семьям приветы от бойцов, которых навещал в Брянской области.
Семьи мобилизованных поблагодарили главу округа за организацию работы Центра поддержки, где профильные сотрудники помогли оперативно оформить льготы на бесплатное посещение детского сада, бесплатное питание и секции для школьников. Эти меры поддержки реализуются по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Также в Солнечногорске создан Комитет семей воинов Отечества, в состав которого вошли матери, супруги, сестры мобилизованных и добровольцев.
«Мы особое внимание уделяем семьям наших бойцов, с каждой находимся в тесном контакте. Всем матерям, женам, дочерям и сестрам военнослужащих желаю, чтобы ваши дорогие мужчины, защитники нашего Отечества, скорее вернулись домой с победой», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Напомним, что Центр поддержки мобилизованных граждан и членов их семей располагается в Солнечногорске по адресу: улица Красная, дом № 124. Телефон круглосуточной горячей линии 8-800-201-67-47.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев, выступая на еженедельном совещании перед зампредами, напомнил о необходимости уделять особое внимание семьям, чьи родственники участвуют в спецоперации. Помощь им должна быть «командной», отметил глава региона.
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Солнечногорск
8 Марта
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