Подмосковье 23 мая 2023, 13:41 Глава Солнечногорска поздравил ветерана ВОВ со 100-летним юбилеем

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Участнику Великой Отечественной войны и почетному гражданину Солнечногорска Сергею Ивановичу Бугрову исполнилось 100 лет. С юбилеем ветерана поздравил глава округа.

Сергей Иванович ушел на фронт добровольцем в июле 1941 года. Тогда ему было 18 лет. Он участвовал в обороне Москвы в составе 8-й Краснопресненской дивизии народного ополчения. Его наградили орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Москвы», «За Победу над Германией» и «Ветеран труда».

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После войны Сергей Иванович 40 лет проработал в финансовом отделе исполкома солнечногорского горсовета. Он прошел путь от инспектора по налогам до старшего инспектора государственных доходов.

«Даже находясь на пенсии, Сергей Иванович занимался патриотическим воспитанием молодежи. Принял активное участие в создании „Книги памяти“ Солнечногорского района — ветеран выявил 370 воинов, ушедших на фронт из деревень Обуховского сельского совета и погибших на войне», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Глава Солнечногорска передал ветерану поздравительный адрес от президента Российской Федерации Владимира Путина и подарок от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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