Подмосковье 05 мая 2023, 14:02 Глава Солнечногорска поздравил ветерана Михаила Тимофеева в преддверии Дня Победы

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Глава Солнечногорска Константин Михальков, первый заместитель прокурора Московской области Андрей Ганцев и солнечногорский городской прокурор Артем Шишов навестили ветерана Михаила Тимофеева. Они поздравили его в преддверии Дня Победы.

Михаил Федорович в 1944 году был призван на войну. Он служил в подразделении связи батальона авиационного обслуживания военного аэродрома, был награжден медалью «За Победу над Германией».

После войны он служил в Вооруженных силах СССР и ушел в запас в звании капитана. Затем более 25 лет он работал в органах прокуратуры.

За безупречную службу Михаил Федорович получил наградной знак «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», знак отличия «За верность закону 1-й степени», медали Руденко и «Ветеран труда».

«Вы, как и все поколение фронтовиков, для жителей Солнечногорска — пример искреннего служения нашей Родине, отваги и жизнелюбия», — сказал ветерану глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

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