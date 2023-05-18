Подмосковье 18 мая 2023, 14:44 Глава Солнечногорска поздравил с Днем рождения сына участника СВО

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Глава Солнечногорска поздравил сына бойца СВО с Днем рождения. Мальчику исполнилось 8 лет. В качестве подарка Ваня получил велосипед.

Мама мальчика помогла исполнить еще одну месту сына. Она попросила губернатора Московской области Андрея Воробьева помочь мужу с получением двухнедельного отпуска.

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«Ваня — самый счастливый человек на планете, потому что папа прибыл в долгожданный отпуск и две недели будет рядом с ним, мамой, младшим братом и старшей сестрой. Подарок от губернатора Андрея Воробьева передал имениннику. У Вани теперь точно самый классный велосипед во дворе», — поделился глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

По его поручению в ближайшее время для солнечногорцев в зоне СВО закупят дополнительное снаряжение.

В Солнечногорске с сентября прошлого года работает Центр поддержки участников СВО и их семей. За это время специалисты обработали 639 обращений, оказав психологическую и адресную помощь.

Центр находится по адресу улица Красная, дом № 124. Телефон круглосуточной горячей линии 8 (800) 201-67-47.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что принятые в регионе меры поддержки бойцов СВО стали частью федерального стандарта.

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