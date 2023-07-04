Подмосковье 04 июля 2023, 13:41 Глава Солнечногорска поздравил автоинспекторов округа с профессиональным праздником

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День ГИБДД отмечают каждый год 3 июля. Глава Солнечногорска поздравил дежуривших около гимназии № 6 автоинспекторов с профессиональным праздником.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков отметил, что автоинспекторы в числе первых приходят на помощь водителям, пассажирам и пешеходам.

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«Эти люди всегда на боевом посту: следят за тем, чтобы на дорогах было безопасно и комфортно всем участникам движения. Спасибо за профессионализм, верность службе и заботу о солнечногорцах! Утром сотрудники Госавтоинспекции работали у гимназии № 6 — не мог не остановиться, чтобы поздравить лично», — сказал Константин Михальков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе еженедельного совещания с региональным правительством и главами округов также поблагодарил сотрудников ГИБДД за службу. Сегодня в регионе работают около шести тысяч автоинспекторов.

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