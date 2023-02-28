Подмосковье 28 февраля 2023, 16:50 Глава Солнечногорска навестил родителей участника СВО и передал им полученную бойцом награду

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Глава Солнечногорска привез родным награду бойца, который сейчас находится на спецоперации. Памятную медаль военнослужащий передал Константину Михалькову при личной встрече, когда тот навещал солнечногорских ребят в полку.

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Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков встретился с родителями бойца. Их сын отсутствует дома уже не первый месяц. Мать и отец видели его в начале января во время короткого отпуска, а глава встречался с ним и другими участвующими в спецоперации солнечногорцами всего несколько дней назад.

Только в одном полку в Брянской области на данный момент находятся около 50 солнечногорцев. Среди них много опытных добровольцев, участвовавших в локальных войнах. В победе они не сомневаются, но каждый беспокоится за свои семьи, оставшиеся дома. Представители местной администрации делают все возможное, чтобы поддержать тех, кто ждет возвращения бойцов. Власти заботятся о том, чтобы обеспечить их родных всем необходимым.

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