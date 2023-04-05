Подмосковье 05 апреля 2023, 08:17 Глава Солнечногорска передал игрушки и телевизор для детской комнаты в областной больнице

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Глава Солнечногорска принял участие в акции «Доброе дело для доброй комнаты». Он передал игрушки и телевизор для детского соматического отделения Солнечногорской областной больницы.

Члены регионального и местного отделений партии «Единая Россия» закупили для детей настольные игры, наборы карандашей и фломастеров, раскраски и альбомы. Также для маленьких пациентов больницы приобрели большой телевизор.

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«Чтобы сделать пребывание деток в больнице более комфортным, <…> в поликлиниках региона по инициативе партии „Единая Россия“ появились „Добрые комнаты“. С коллегами-партийцами передали в нашу Солнечногорскую областную больницу новый телевизор, на котором ребята будут смотреть мультфильмы, а также игрушки, настольные игры, книги», — рассказал глава городского округа Солнечногорск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Константин Михальков.

Напомним, что проект «Добрая комната» в Солнечногорске реализуют с июня 2019 года. Он направлен на создание комфортных условий для детей, проходящих лечение в учреждениях здравоохранения.

Ранее на встрече с президентом Владимиром Путиным губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе особое внимание уделяют работе с детскими врачами. Власти привлекают специалистов в рамках существующих программ.

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