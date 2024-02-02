Подмосковье 02 февраля 2024, 12:09 Глава Солнечногорска обсудил с коллективом НПО «Стеклопластик» благоустройство поселка Андреевка Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Читать 360tv в

Глава Солнечногорска Константин Михальков и городской прокурор Артем Шишов посетили научно-производственный центр «Стеклопластик» в поселке Андреевка. Они обсудили с работниками предприятия развитие населенного пункта.

Главными темами встречи стали уборка снега, работа общественного транспорта и вывоз мусора. Решение озвученных на встрече вопросов администрация округа взяла под контроль.

Реклама

«Развитие социальной инфраструктуры, улучшение транспортной доступности — все эти непростые, но, безусловно, важные вопросы при поддержке губернатора уже находятся в стадии реализации или будут реализоваться в короткой перспективе», — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

«Стеклопластик» — это крупнейший в стране научно-производственный центр в области создания стекловолокнистых материалов. Здесь работает порядка 1200 сотрудников. Большинство из них — жители поселка Андреевка и деревни Голубое.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».