Подмосковье 20 декабря 2023, 13:19 Глава Солнечногорска обсудил с депутатами итоги прямой линии президента Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Читать 360tv в

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков провел встречу с депутатами муниципалитета. Они обсудили итоги прямой линии с Владимиром Путиным и обозначили главные задачи на 2024 год.

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел прямую линию и большую пресс-конференцию, на которой подвел итоги уходящего года. Он обозначил главные задачи, которые сейчас стоят перед страной. Их обсудили депутаты на встрече с главой округа в Солнечногорске.

Реклама

«Будущий 2024 год президент объявил годом семьи. А это значит, что все наши консолидированные усилия должны быть направлены на поддержку института семьи и материнства. И особое внимание, безусловно, мы должны уделить многодетным семьям и семьям участников специальной военной операции. <…> Взять на себя заботу о близких бойцов — наша святая обязанность», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Напомним, Владимир Путин подал документы в Центризбирком для регистрации в качестве кандидата на выборы президента Российской Федерации. Он будет участвовать как самовыдвиженец. Голосование пройдет с 15 по 17 марта 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на прямую линию президента поступило свыше 60 видеообращений из Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».