Подмосковье 11 марта 2024, 10:51 Глава Солнечногорска навестил ветерана Зинаиду Бабич Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Глава Солнечногорска Константин Михальков поздравил с 8 Марта ветерана Великой Отечественной войны Зинаиду Филипповну Бабич. Он вручил женщине цветы и подарки.

«В праздничный день поздравил Зинаиду Филипповну с 8 Марта. Вы для нас пример стойкости, мужества и любви к жизни. Пусть светлый праздник весны дарит исполнение надежд и любовь окружающих», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Зинаиду Филипповну в 1942 году депортировали в концлагерь на территории Польши, где она работала на шахте. После освобождения работала в Польше санитаркой в военном госпитале, а в 1951 году вернулась в Советский Союз. Женщина имеет статус несовершеннолетнего узника фашистских концлагерей, участника Великой Отечественной войны. Она отмечена медалью «За победу над Германией».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с 8 Марта семью Героя России, участника специальной военной операции.

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