Подмосковье 17 июля 2023, 08:45 Глава Солнечногорска навестил семью участника СВО из Поварова пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Глава Солнечногорска навестил семью бойца СВО из Поварова. Он передал им подарки и гуманитарную помощь от волонтеров.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков познакомился с участником СВО Юрием в Брянской области. Он ездил туда, чтобы поздравить бойцов с Днем защитника Отечества. Теперь же он навестил его семью в Поварове.

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«Дома, помимо жены, Юрия ждут малыши — двухлетний Ванюша и его младшая сестренка Юляша. Как признается их мама, в первое время было очень тяжело без мужа. Но родители и мы всегда были рядом. С Екатериной наш Центр поддержки семей мобилизованных на постоянной связи, помогаем всем необходимым», — поделился Константин Михальков.

Центр поддержки участников СВО и их семей работает в Солнечногорске по адресу: Красная улица, дом № 124. Телефон круглосуточной горячей линии: 8 (800) 201-67-47. Семьи военнослужащих могут получить психологическую, юридическую и адресную помощь.

Узнать условия для заключения контракта с Министерством обороны Российской Федерации можно на сайте или в военном комиссариате Солнечногорска по телефону: 8 (495) 994-06-60. Также добровольцы могут обратиться в областной центр отбора на контрактную службу в Балашихе по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал решить вопрос со школьным автобусом для дочки участника СВО.

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