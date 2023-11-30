Подмосковье 30 ноября 2023, 16:59 Глава Солнечногорска навестил раненых бойцов СВО в санатории Минобороны Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Бойцы СВО со всей страны проходят реабилитацию в санатории Министерства обороны в Солнечногорске. Руководитель муниципалитета Константин Михальков встретился с врачами и пообщался с пациентами.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Сегодня в санатории проходят лечение свыше 200 бойцов СВО.

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«Бойцы при выборе места реабилитации, не задумываясь, делают выбор в пользу Солнечногорска. Благодарят за современные методы восстановления, за внимание и заботу. Присоединяюсь и от лица всех солнечногорцев благодарю врачей, медсестер санатория за профессионализм и вклад в общую победу», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Он передал медицинскому учреждению новые обогреватели и ящик мандаринов. Все озвученные на встрече с врачами и пациентами просьбы исполнят в ближайшее время.

Санаторию необходима дополнительная помощь волонтеров, чтобы перевозить и сопровождать бойцов на процедурах. Команда администрации также будет помогать еженедельно. Подробности о работе волонтером можно уточнить по телефону горячей линии: 8 (800) 201-67-47.

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