Подмосковье 13 сентября 2023, 05:00 Глава Солнечногорска Михальков провел встречу с жителями теруправления Ржавки-Менделеево Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Глава Солнечногорска Константин Михальков провел личный прием жителей населенных пунктов теруправления Ржавки-Менделеево. К беседе присоединился городской прокурор Артем Шишов, начальник окружного управления ОМВД Алексей Хорьков и и. о. руководителя местного следственного отдела Владимир Романенко. Участники встречи разбирали вопросы по благоустройству, ЖКХ, подготовки к осенне-зимнему периоду, а также работе общественного транспорта.

«Радует, что жителям, проживающим в теруправлении Ржавки-Менделеево, не безразлична судьба своих населенных пунктов. И благодаря их вниманию к каждой сфере, будь это ЖКХ или благоустройство, со стороны администрации будет оказана помощь в решении того или иного вопроса. В ходе приема все обращения зафиксировали и взяли на особый контроль», — отметил Михальков.

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Глава муниципалитета и его заместители проводят приемы жителей ежемесячно. Записаться на встречу можно по телефону горячей линии 8-800-201-67-47.

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