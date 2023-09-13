13 сентября 2023, 05:00
Глава Солнечногорска Михальков провел встречу с жителями теруправления Ржавки-Менделеево
Глава Солнечногорска Константин Михальков провел личный прием жителей населенных пунктов теруправления Ржавки-Менделеево. К беседе присоединился городской прокурор Артем Шишов, начальник окружного управления ОМВД Алексей Хорьков и и. о. руководителя местного следственного отдела Владимир Романенко. Участники встречи разбирали вопросы по благоустройству, ЖКХ, подготовки к осенне-зимнему периоду, а также работе общественного транспорта.
«Радует, что жителям, проживающим в теруправлении Ржавки-Менделеево, не безразлична судьба своих населенных пунктов. И благодаря их вниманию к каждой сфере, будь это ЖКХ или благоустройство, со стороны администрации будет оказана помощь в решении того или иного вопроса. В ходе приема все обращения зафиксировали и взяли на особый контроль», — отметил Михальков.
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Глава муниципалитета и его заместители проводят приемы жителей ежемесячно. Записаться на встречу можно по телефону горячей линии 8-800-201-67-47.
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Солнечногорск
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