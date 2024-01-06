Подмосковье 06 января 2024, 23:04 Глава Солнечногорска Михальков доложил о работе котельных в городском округе Пресс-служба главы г.о. Солнечногорск

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Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков вместе с министром энергетики Александром Самариным провели штаб по проблемам отопления. Они объехали котельные и доложили о результатах.

Котельная Ржавки находится в рабочем состоянии, оба котла функционируют, нормативы соблюдаются. Жители подтверждают, что в их квартирах тепло и комфортно.

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Котельная Набережная сейчас выдает пониженные параметры, вызванные утечкой на трубопроводе. Специалисты провели осмотр объектов и обнаружили прорыв. Они уже приступили к откачке, чтобы начать работы по восстановлению.

Котельная Почтовая также выдает сниженные параметры, вследствие проблем с одним из котлов. Аварийная бригада уже работает над устранением. Планируется завершить работы до полуночи, чтобы котельная снова обеспечивала необходимую температуру.

В котельной ЦМИС зафиксировали два перебоя с электроснабжением за день, но в настоящее время объект полностью функционирует и набирает необходимую температуру.

Котельная ГЭМЗ работает стабильно. Отмечены обращения жителей из домов, подключенных к данной котельной, поэтому туда направлены специалисты для проведения проверки и необходимых работ.

Котельная в Алабушево была временно остановлена для устранения утечки. Работы уже завершены и в 15:44 котельную вновь запустили. Сейчас она набирает температуру.

«Вижу обращения из Менделеево. Котельная сейчас работает штатно, поэтому поручил совместно с управляющей компанией организовать поквартирный обход. Ситуацию продолжаем держать на контроле. Уважаемые жители, благодарю вас за понимание, обратную связь и терпение!» — подчеркнул Константин Михальков.

Ране Константин Михальков доложил о работе котельных Выстрел, Ложки и объекта в Поваровке.

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