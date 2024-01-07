Подмосковье 07 января 2024, 23:21 Глава Солнечногорска Михальков доложил о работе котельной в Ложках Unsplash

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Котельная в Ложках работает в штатном режиме. Об этом сообщил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков, проверив работу объекта лично.

Михальков рассказал, что котельная продолжает набирать температуру, но система еще не до конца прогрелась в домах.

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«Котельная полностью работает в штатном режиме, набирает температуру, набирает хорошо, динамика отличная. На сегодня 68 градусов — это то, что уходит уже в дома. Обратно возвращается 50 градусов. Система пока еще прогревается в домах. Совместно работаем с управляющей компанией, занимаемся развоздушиванием системы по домам. Три многоквартирных дома уже управляющая компания закончила», — доложил Константин Михальков.

Глава Солнечногорска подчеркнул, что тепло обязательно придет в каждый дом, но для этого нужно подождать, поскольку работы необходимо проводить поэтапно.

«Тепло обязательно дойдет в каждый дом. Важно понимать, что эти работы нужно делать постепенно, чтобы не нарушить всю систему. А так прогревается, буквально за два часа на три градуса температура поднялась, прогрев идет дальше», — подытожил Константин Михальков.

Ранее глава Солнечногорска доложил о работе котельной в Алабушеве.

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