Глава Солнечногорска лично проконтролирует ситуацию с отправлением подростков

Глава Солнечногорска Виктор Родионов лично проконтролирует ситуацию с отправлением подростков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

Ранее 15 человек обратились за помощью к врачам с признаками пищевого отравления в поселке Красный Воин. Среди них было 12 подростков. Все они почувствовали себя плохо, когда приехали в Институт искусств и информационных технологий — филиал Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов.

Институт предоставил свои помещения Благотворительному фонду Евгения Примакова на 31 мая — 6 июня для проведения выездного мероприятия по образовательной программе. Туда заселились 44 несовершеннолетних из Москвы в возрасте 15-16 лет.

Несколько детей 5 июня обратились за медпомощью — они почувствовали недомогание, слабое расстройство ЖКТ, у них также выявили покраснение горла. По предварительному заключению медиков, у детей диагностирована ротавирусная инфекция.

В Минздраве Московской области сообщили, что два человека лежат в больнице, их состояние удовлетворительное. В ближайшее время подростков выпишут.