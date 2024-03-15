Подмосковье 15 марта 2024, 15:26 Глава Солнечногорска Константин Михальков проголосовал на выборах президента пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Выборы президента в Солнечногорске начались сегодня в 8:00. Одним из первых свой гражданский долг исполнил глава городского округа Константин Михальков. Голосование будет проходить три дня — 15, 16 и 17 марта.

«Проголосовал на выборах президента Российской Федерации. Дорогие солнечногорцы, все 85 избирательных участков работают три дня», — напомнил Константин Михальков.

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Глава округа во время своего визита в пункт для голосования проверил работу избирательной комиссии и пообщался с жителями, которые тоже пришли чтобы отдать свой голос за выбранного кандидата.

Напомним, что в Солнечногорске проголосовать на выборах президента можно как традиционным способом офлайн на избирательном участке с 8:00 до 20:00, так и дистанционно. Для участия в дистанционном голосовании регистрироваться нужно было заранее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в Подмосковье пройдут масленичные программы.

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