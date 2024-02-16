Подмосковье 16 февраля 2024, 12:38 Глава Солнечногорска Константин Михальков навестил сестер — матерей бойцов СВО Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Глава Солнечногорска Константин Михальков обсудил меры поддержки бойцов специальной военной операции с жительницами города. Сестры Валентина Викторовна и Надежда Викторовна получат помощь в приобретении дополнительного снаряжения для сыновей.

Валентина Викторовна и Надежда Викторовна ждут возвращения своих сыновей домой. Вячеслав, сын Валентины Викторовны, был ранен в феврале 2023 года, прошел длительное восстановление и на прошлой неделе вновь уехал на передовую. Его брат Сергей также выполняет боевые задачи, в конце февраля он приедет в отпуск.

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«Договорились с Надеждой Викторовной, что обязательно заеду в гости. Поможем с закупкой необходимого подразделению дополнительного снаряжения. Мы всегда рядом, остаемся на связи. Благодарю, что воспитали таких сыновей! С нетерпением ждем бойцов дома с победой!» — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды бойцам добровольческого отряда «БАРС».

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