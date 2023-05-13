Подмосковье 13 мая 2023, 02:38 Глава Солнечногорска навестил жителей округа — участников СВО на передовой

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Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков посетил Сватовское направление Луганской народной республики, сообщила пресс-служба министерства территориальной политики Московской области. Руководитель муниципалитета передал гуманитарную помощь жителям Солнечногорска, которые участвуют в СВО.

Бойцы получили прицелы, тепловизоры, рации, маскировочные сети и дополнительное обмундирование. Также солдатам вручили жетоны с добрыми пожеланиями.

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В приобретении снаряжения для участников СВО принял участие представитель предпринимательского блока Солнечногорска. Кроме того, военнослужащим передали слова поддержки от родных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что добровольцы проекта «Доброе дело» собрали почти четыре тысячи тонн помощи участникам СВО и жителям новых регионов России.

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