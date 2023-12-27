Подмосковье 27 декабря 2023, 13:18 Глава Солнечногорска исполнит новогодние мечты 2 детей на акции «Елка желаний» Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Всероссийская акция «Елка желаний» началась в культурно-досуговом центре «Тимоново» в Солнечногорске. В рамках акции исполнят желания 53 детей. Глава округа вручит подарки двум ребятам.

Елку украсили шариками с желаниями детей, в числе которых ребята из семей участников СВО. Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков исполнит желания Виктории и ее брата Гордея. Девочка хочет получить в подарок световой стол для рисования песком, а Гордей — танк на управлении.

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«С удовольствием исполню желания ребят в преддверии волшебного праздника Нового года. В этом году особое внимание уделяем детям, чьи отцы или братья находятся в зоне проведения СВО. Акцию уже поддержали представители администрации, общественники, депутаты, а также предприниматели муниципалитета. Отмечу, что присоединиться к ней может любой желающий», — рассказал Константин Михальков.

Напомним, благотворительная акция «Елка желаний» проводится в России с 2018 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что исполнит мечты трех детей из Подмосковья.

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