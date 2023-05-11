Подмосковье 11 мая 2023, 18:00 Глава Солнечногорска доставил гуманитарную помощь в Луганск

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Глава Солнечногорска вместе с депутатом Мособдумы Александром Волнушкиным посетил Луганск. Они привезли гуманитарную помощь для Луганской вечерней сменной школы и спортивной академии «Заря».

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков во время поездки познакомился со своим коллегой — мэром Луганска Манолисом Пилавовым.

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«Сейчас у Луганска непростой период, вызванный переходом на российскую модель управления, и здесь, конечно, на первых порах дельный совет просто необходим. Договорились о дальнейшем взаимодействии и обязательно проработаем вопрос о побратимстве наших городов», — рассказал Михальков.

Заехал глава и в Луганскую вечернюю сменную школу, которая находится на попечении Солнечногорска. Он передал руководству учреждения проектор, принтер, ноутбук и канцелярские принадлежности, которые собрали воспитанники, их родители и педагоги детских садов и школ Солнечногорска. Вскоре также привезут интерактивную доску.

Луганская спортивная академия «Заря» получила в подарок от солнечногорского агропромышленного комплекса «Флок» автобус для выездов на соревнования. Когда-то в академии воспитали таких именитых футболистов как Сергей Семак, Сергей Юран и Виктор Онопко, а сейчас уже подрастает новое поколение спортсменов.

«Заря» находится по шефством правительства Московской области. Ранее депутат Мособлдумы Александр Волнушкин помог учреждению с приобретением экипировки и мячей.

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