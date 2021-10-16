Глава шотландского Абердина посетил музей-усадьбу Якова Брюса в Лосино-Петровском

Приехавший в Россию для участия в международном форуме форуме «Российская энергетическая неделя» лорд-провост Абердина Барни Кроккет воспользовался возможностью, чтобы посетить могилу своего земляка Якова Брюса в городском округе Лосино-Петровский.

Звание лорд-провост носят всего четыре человека в мире. Эту должность получают главы четырех крупнейших городов Шотландии: Эдинбурга, Абердина, Глазго, Данди.

Барни Кроккет признался, что давно интересуется историей России, поэтому во время поездки он решил обязательно посетить усадьбу своего земляка, ставшего одним из видных государственных деятелей в чужой стране.

Яков Брюс был сподвижником первого императора России Петра Первого. Он сопровождал его во время поездок по Европе, а после продемонстрировал свои таланты, как военачальника, дипломата, инженера и ученого. Последние годы жизни он провел в своем поместье «Глинки». Именно туда и отправился Барни Кроккет. Он отметил, что увиденное его потрясло.

«Я потрясен энергией, размахом работ, достижением тех людей, которые сделали возможным эту прекрасную усадьбу привели в порядок настолько, что меня очень впечатлило», — признался глава Абердина.

В усадьбе «Глинки» отреставрировали три корпуса и центральный флигель. Там открыли

музей Якова Брюса, экспозицию, посвященную войне 1812 года и огромный зал с коллекцией уникальных старинных часов. Сейчас на территории усадьбы к открытию готовят мини-гостиницу.

Гости из Шотландии приехали не с пустыми руками. Они привезли уникальные подарки, которые пополнят коллекцию музейного комплекса.

«Подарили уникальную коллекцию книг. Книги, которые были написаны Патриком Гордоном. Это был учитель Петра Первого и Якова Брюса», — рассказал депутат Госдумы Вячеслав Фомичев.

После общения с Барни Кроккетом глава городского округа Лосино-Петровский Иван Курданин рассказал о начале налаживания связи между двумя городами.

«В первую очередь мы прорабатываем и проговариваем дальнейшие взаимоотношения о том, что возможно создание городов-побратимов. У них очень развита в Шотландии энергетика. Мы будем обмениваться опытом. Обмениваться опытом будут не только энергетики, но и предприниматели», — отметил он.

Делегация из Шотландии пообещала, что обязательно приедет в следующем году на празднование 350-летия Петра Первого. Гости пообещали, что привезут с собой ансамбль волынщиков и исполнителей национальных танцев.