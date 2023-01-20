20 января 2023, 12:06
Глава Шатуры помог исполнить мечту ребенка из многодетной семьи
Елизавета Журавлева из Шатуры стала участницей акции «Елка желаний». Она мечтала посетить настоящий салон красоты. Новогоднее чудо для нее сделал глава округа Алексей Артюхин.
«Наша семья многодетная, Елизавета — третья дочка из четырех детей. Она очень хотела посетить салон красоты, но поскольку Лиза писать еще не умеет, мне пришлось ей в этом помочь», — поделилась мама девочки Елена.
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В салонах красоты оказывают ряд услуг — от маникюра до наращивания ресниц. Это один из самых популярных видов малого бизнеса. Владелица салона STYL iKKON Инна Икконен рассказала, что в будущем планирует использовать одну из мер господдержки.
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«Так как открылись недавно, хотим заключить социальный контракт и получить субсидию, которую планируем потратить на закупку материалов, приобретение витрин и частичный косметический ремонт», — поделилась Инна.
Она рассказала, что с удовольствием пошла навстречу и помогла Елизавете исполнить детскую мечту.
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