Подмосковье 20 января 2023, 12:06 Глава Шатуры помог исполнить мечту ребенка из многодетной семьи

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Елизавета Журавлева из Шатуры стала участницей акции «Елка желаний». Она мечтала посетить настоящий салон красоты. Новогоднее чудо для нее сделал глава округа Алексей Артюхин.

«Наша семья многодетная, Елизавета — третья дочка из четырех детей. Она очень хотела посетить салон красоты, но поскольку Лиза писать еще не умеет, мне пришлось ей в этом помочь», — поделилась мама девочки Елена.

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В салонах красоты оказывают ряд услуг — от маникюра до наращивания ресниц. Это один из самых популярных видов малого бизнеса. Владелица салона STYL iKKON Инна Икконен рассказала, что в будущем планирует использовать одну из мер господдержки.

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«Так как открылись недавно, хотим заключить социальный контракт и получить субсидию, которую планируем потратить на закупку материалов, приобретение витрин и частичный косметический ремонт», — поделилась Инна.

Она рассказала, что с удовольствием пошла навстречу и помогла Елизавете исполнить детскую мечту.

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