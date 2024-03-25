Подмосковье 25 марта 2024, 19:02 Глава Шатуры Артюхин проверил работу общественного транспорта Администрация г.о. Шатура

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Глава Шатуры Алексей Артюхин проверил регулярность выполнения автобусных рейсов по маршруту № 6. Он является основным для учеников шатурского лицея, добирающихся до нового корпуса «Перспектива».

Несколько месяцев назад Алексей Артюхин уже ездил на этом маршруте с жителями и принял решение о необходимости использования автобусов большой вместимости, чтобы обеспечить всем место. Повторная проверка показала, что это решение выполнено.

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Алексей Артюхин обещал пересмотреть расписание и учесть возможность выполнения утреннего рейса чуть раньше.

«В понедельник у лицеистов торжественная линейка, на которую они опаздывать ни в коем случае не должны. Обязательно учтем этот момент», — указал Алексей Артюхин в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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