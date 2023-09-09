Подмосковье 09 сентября 2023, 23:22 Глава Шатуры Артюхин проголосовал на выборах губернатора Подмосковья вместе с семьей Даниил Коблов

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Глава Шатуры Алексей Артюхин проголосовал на выборах губернатора Московской области. На избирательный участок в Рошале он пришел с супругой Натальей, старшей дочерью Александрой и зятем Захаром.

«Я считаю, каждый должен принять участие. Голосуя, люди высказывают свое мнение: одобряют они то, что происходит или нет. Сегодня прохладный осенний денек — хороший повод собраться всей семьей, прогуляться», — отметил Артюхин.

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Для родных главы округа ходить на выборы всей семьей является традицией. Составить компанию не смогла средняя дочь Артюхина Ирина из-за учебы, но девушка воспользовалась дистанционным голосованием.

«Сегодня уже невозможно сказать „некогда“ и „не смог“. Для людей доступны разные способы голосования», — добавил глава Шатуры.

Выборы губернатора Подмосковья продлятся до 10 сентября. Второй день голосования прошел без значительных нарушений.