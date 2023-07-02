Подмосковье 02 июля 2023, 12:35 Глава Шатуры Артюхин подвел итоги работы за последние три года

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Глава городского округа Шатура Алексей Артюхин подвел итоги работы администрации за последние три года. Он рассказал, что в муниципалитете ведется работа по сбору гуманитарной помощи.

«Мы делаем совершенно разными рисунками, нестандартными, то есть рисунок, который дрон не может определить, распознать», — сообщила волонтер Светлана Смирнова о плетении маскировочных сетей.

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Активисты трудятся в свободное от работы время. Основа и ткань цвета хаки за пару дней коллективной работы превращаются в одну из самых необходимых в зоне СВО вещей. Кроме маскировочных сетей жители Шатуры льют блиндажные свечи, готовят сухие каши, души и собирают гуманитарную помощь.

«Большая работа ведется в округе по сбору и отправке дополнительной помощи самим участникам СВО. Мой советник Степан Любенко сформировал и сопроводил уже девять гуманитарных конвоев в зону специальной военной операции. Это более 120 тонн груза», — сообщил Артюхин во время ежегодного отчета перед населением.

Программа переселения — повод для гордости в Шатуре. За последние три года новоселье в округе отпраздновали 175 семей. В конце июля в поселке Туголесский Бор сдадут в эксплуатацию четырехэтажный жилой дом, а в августе первый жилой корпус на улице Химиков в Рошале. В благоустроенные квартиры переедут 200 семей.

Также продолжают выдавать ключи детям-сиротам. За три года для них приобрели 55 квартир. Восемь молодых семей получили жилищные сертификаты. Кроме того, преображаются общественные пространства, например, в городе появилась новая пешеходная зона — Бульвар Мира.

«Раньше Бульвар Мира была невзрачной улицей, а сейчас стало гораздо уютнее и комфортнее — это стало центром притяжения для семей, для молодежи, для детей. Нам очень нравится гулять здесь и отдыхать», — заявила жительница Шатуры Ирина Проскурина.

В этом году в порядок приведут зону отдыха рядом со спортивно-культурным центром Рошаль. Здесь отремонтируют лестничные марши, посадят деревья и кустарники. Украшением территории станут малые архитектурные формы. Также глава округа отметил, что уже готов проект благоустройства пешеходных зон на проспекте Ильича в Шатуре.

«Это площадь перед ФОК, площадь перед храмом, территория у бульвара Мира, зона у вокзала, площадь у музея. Уже получено заключение государственной экспертизы, сметная стоимость проекта — более 460 миллионов рублей. Концепция благоустройства согласована с художественным советом Министерства благоустройства Московской области. Кроме того, эту территорию мы заявили для участия в федеральном конкурсе проектов благоустройства в малых городах», — добавил Артюхин.

В 2022 году после капитального ремонта открылась школа № 1. В пятом микрорайоне города завершается строительство учебного заведения на 1,1 тысячи мест. Открытие новой школы позволит ликвидировать вторую смену.

Большие перемены ждут село Дмитровский Погост. Проект реконструкции дома культуры занял первое место в региональном этапе конкурса развития сельских территорий. Работы на объекте начнутся в следующем году. Параллельно разрабатывается проект реконструкции прилегающего сквера. На его месте появится парк с уличной интерактивной сценой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал завершение благоустройства набережной реки Осетр в Зарайске в октябре. На ней уже появился прокат водного и уличного транспорта: лодок, сапбордов, катамаранов и велосипедов.

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