Подмосковье 19 марта 2024, 10:25 Глава Шатуры Алексей Артюхин поделился семейным рецептом блинов на Масленицу Телеканал «360»

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На Масленице в Шатуре дети прыгали в мешках, метали валенки и закидывали блины в печку, а силачи поднимали гирю. Глава округа Алексей Артюхин угостил жителей блинами по старинному семейному рецепту.

Семья главы городского округа Шатура Алексея Артюхина напекла угощенья на всех. Приготовленные по фирменному рецепту блины называют каравайцы. Начинки были на любой вкус, а из желающих попробовать выстроилась целая очередь.

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«Караваец — это блин, сделанный по особому рецепту: только мука, яйцо и молоко. Соль, сахар по вкусу. Все. Никакой соды, никаких дрожжей. И самое главное их печь надо обязательно в хорошем настроении», — поделился Алексей Артюхин.

В Рошале масленичные гуляния прошли в парке Крестов Брод. Зрелищной стала реконструкция рыцарского поединка. Взрослые и дети с интересом разглядывали доспехи и оружие, некоторые даже отважились принять участие в сражениях на безопасных мечах.

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