Подмосковье 23 июня 2023, 11:24 Глава Серпухова выступил перед жителями с ежегодным отчетом

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Глава Серпухова выступил перед жителями с ежегодным отчетом о проделанной работе за 2022 год. Он рассказал о достижениях в сферах здравоохранения, образования, ЖКХ, благоустройства, культуры, спорта и других.

Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко во время отчета подчеркнул, что экономика — фундамент успешного развития всех сфер жизнедеятельности.

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«Впервые за несколько лет бюджет был исполнен с профицитом. Это результат совместных действий всех ветвей власти и, конечно, он получен благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В 2022 году администрация округа смогла погасить долги прошлых лет на общую сумму 503 миллиона рублей. Впервые за три года мы не брали новых кредитов и не увеличили объем муниципального долга», — отметил Сергей Никитенко.

Предприятия развиваются, производители увеличивают объемы выпускаемой продукции, создаются новые рабочие места — в 2022 году их количество увеличилось более чем на две тысячи. Также снижается уровень безработицы.

Серпухов — один из ключевых агропромышленных районов Подмосковья. Сбор овощей за прошлый год составил почти 30 тысяч тонн. Это на 15% больше, чем в 2021 году. Региональная власть высоко оценивает темпы роста.

«Наша задача делать свою работу для того, чтобы вы чувствовали результаты. И по отчету вашего главы Сергея Николаевича Никитенко, как я вижу, результаты есть. Будем считать, что это только начало», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Меры соцподдержки также предусмотрены для участников специальной военной операции и их семей.

Еще одна важная тема отчета — здравоохранение. Задача сегодня — привлечение врачей. В прошлом году в медучреждения Серпухова пришли работать 67 специалистов.

Вместе с тем в прошлом году большие перемены произошли в сфере образования. Отремонтировали 10 дошкольных учреждений, шесть из них — в рамках социального партнерства.

Кроме того, к концу лета завершится реализация проекта благоустройства набережной реки Нары. В этом году преобразится и сквер на Северной площади.

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