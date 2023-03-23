Подмосковье 23 марта 2023, 09:54 Глава Серпухова встретился с участником СВО и передал гуманитарную помощь на передовую

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Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко встретился с участником спецоперации, который приехал домой в двухнедельный отпуск. Бойцу вручили гуманитарную помощь для товарищей в зоне СВО.

За чашкой чая Дмитрий рассказал Сергею Никитенко о службе и отметил, что гуманитарную помощь из Серпухова на передовой получают регулярно. В этот раз глава округа также передал бойцам зимние и демисезонные костюмы, белье, одежду, спальные мешки, одноразовую посуду и рации.

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Вскоре Дмитрий вернется в зону СВО, а здесь останутся его родные. Ему, как и всем бойцам, важно знать, что их тыл надежно защищен.

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«Вы должны понимать и знать <…>, что если вдруг нужна какая-то помощь здесь вашим семьям, мы всегда незамедлительно готовы прийти на помощь. Мы гордимся вами и сейчас детей воспитываем на вашем примере заботы о нашем Отечестве», — сказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Штаб поддержки семей военнослужащих работает в Серпухове на базе местного отделения партии «Единая Россия». Получить помощь и консультацию по всем вопросам можно по адресу: улица Советская, дом № 61/10. А также по телефону 8 (4967) 72-44-67.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил в Рузе бойца СВО с бракосочетанием. Глава региона стал гостем на свадьбе. Он отметил, что личная жизнь всегда имеет важное значение.

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