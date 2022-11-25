Подмосковье 25 ноября 2022, 11:12 Глава Серпухова встретился с семьями мобилизованных

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Глава городского округа Серпухов приехал в гости к семьям мобилизованных. Он узнал у них о текущих проблемах и пообещал помочь в решении.

Первым делом глава округа Сергей Никитенко навестил Екатерину. Пока муж защищает страну, она воспитывает семилетнего сына Егора. Ребенку сказали, что папа на работе, несет свой долг. Социальную выплату за супруга женщина пока не получила из-за ошибки в отчестве. Глава городского округа обещал разобраться в ситуации.

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С еще одной семьей Сергей Никитенко встретился вместе с благочинным Серпуховского округа. Марта, жена мобилизованного, уже воспользовалась доступными льготами.

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«Мы за вами закрепим нашего сотрудника администрации, чтобы у вас был телефон, потому что жизненные ситуации бывают разные. Какая-то помощь нужна будет. Для этого есть администрация, и мы постараемся помочь», — сказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Узнать о льготах для родственников мобилизованных и обратиться за помощью можно по номеру горячей линии 122.

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