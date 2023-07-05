05 июля 2023, 10:21
Глава Серпухова вручил участнику СВО Александру Шишкину медаль «За отвагу»
Участник специальной военной операции из Серпухова Александр Шишкин представлен к государственной награде. Глава округа поздравил бойца с получением медали «За отвагу».
Награду Александр Шишкин получил за проявленное мужество и героизм при освобождении Угледара. Такой указ подписал президент Российской Федерации.
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«Александр Владиславович, вы и ваши боевые товарищи являетесь примером для нас. <…> Очень важно, что здесь юные маргеловцы и наши ребята из других общественных молодежных объединений, для которых вы — пример истинной искренней любви к своей Родине, воинской доблести, героизма и подвига», — отметил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.
Александр имеет серьезный боевой опыт. Потомственный военный, выпускник Кирсановского училища гражданской авиации, служил в зоне боевых действий в Чечне. За героизм во время штурма стратегически важной высоты он получил орден Мужества в 1999 году.
«Я не мог просто сидеть спокойно дома, смотреть телевизор, когда опять погибли дети в Донецке, опять обстреляли наши, российские регионы. Просто у меня накипело, и в январе я уже пришел добровольцем», — сказал Александр.
Сейчас он также занимается помощью семьям погибших в зоне СВО бойцов.
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Серпухов
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