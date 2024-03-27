Подмосковье 27 марта 2024, 11:14 Глава Серпухова Сергей Никитенко проверил благоустройство общественных мест в Пущине Телеканал «360»

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Глава Серпухова Сергей Никитенко провел рабочий объезд в Пущине. Он проверил благоустройство общественных территорий — городских скверов и бульваров.

Обход начался с осмотра фонтана в зеленой зоне, который открыли прошлым летом после реконструкции.

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«Очень важно было посмотреть, в каком состоянии находятся те объекты, которые проходили ремонт в прошлом году», — сказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

В сквере имени Александра Черкашина выявили недочеты: отсутствие урн и треснувшее резиновое покрытие под качелями. Этот сквер благоустроили в 2023 году по итогам всероссийского голосования «Комфортная городская среда».

В сквере имени генерала Михаила Кузнецова на пешеходных дорожках скапливается вода. Эту проблему устранят летом, проведя систему водоотвода.

Также Сергей Никитенко проверил результат благоустройства территории от бульвара Иерусалимского до Парковой улицы. Он побывал и на бульваре Болотова. Сейчас там продолжается реконструкция, которая завершится к началу лета.

По итогу обхода глава округа поручил отделу муниципального контроля выдать предписания предпринимателям своевременно убирать мусор и сохранять чистоту в городе.

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