Подмосковье 29 апреля 2023, 02:30 Глава Серпухова поздравил врачей скорой помощи с профессиональным праздником

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День работника скорой помощи отмечают в России 28 апреля. Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко обратился к местным докторам в честь знаменательного дня.

«Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональным праздником, желаю вам всем конечно же в первую очередь крепкого здоровья», — сказал Никитенко.

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Воспитанники детского клуба «Кузька» и добровольцы молодой гвардии подарили врачам открытки в форме сердец и фруктовые корзины. Представитель городского Совета депутатов Евгений Клюев вручил благодарственные письма пяти медикам. Также трое фельдшеров получили награды за высокий уровень профессионализма от парламентария Мособлдумы Татьяны Карзубовой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о действующих мерах поддержки для врачей региона.

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