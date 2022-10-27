Глава Серпухова помог семье мобилизованного оформить кредитные каникулы | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 10:16 Глава Серпухова помог семье мобилизованного оформить кредитные каникулы

Читать 360tv в

Мобилизованный житель Серпухова Олег Васильев оставил большую семью — жену, двоих детей и четырех внуков. На плечи супруги Ольги легли все бытовые заботы: недостроенный сарай, кредиты, забота о детях. Ей помогли в администрации округа.

«Работать я не работаю, потому что как после операции? Не могу, ноги больные. Вот строили сарай — все бросили. Ничего не достроили. Не приготовились к зиме. Ни угля, ни дров — ничего у нас нет», — поделилась Ольга Зубенко.

Реклама

Васильев сообщил, что жене нужна помощь, сразу — в военкомате. После этого администрация лично посетила семью вместе с главной округа. Он пришел в гости с подарками.

Реклама

Сергей Никитенко пообещал помочь в организации бесплатного школьного питания и занятий в кружках, а также в устройстве внука в детский сад. Кроме того, Ольгу отправят на дополнительное обследование после операции и оформят кредитные каникулы.

«Будем держать со всеми связь и стараться при необходимости, при возникновении различных ситуаций, а в жизни бывают разные ситуации, конечно, будем помогать», — сказал глава Серпухова.

Помогать всем семьям военнослужащих в округе будут в консультативном центре. В первые дни работы он получил свыше 200 обращений.