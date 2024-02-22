Подмосковье 22 февраля 2024, 11:55 Глава Серпухова передал тепловизор для бойцов СВО Телеканал «360»

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Глава Серпухова Сергей Никитенко встретился с бойцом специальной военной операции с позывным Малина, приехавшим домой в отпуск. Он поздравил мужчину с предстоящим Днем защитника Отечества и подарил ему тепловизор.

Боец приехал домой на две недели. Отпуск небольшой, ему нужно успеть встретиться с друзьями и побыть с семей. Дома парня ждала мама, она приготовила для сына любимые блюда.

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«Я приготовила в казане мясо, картошку натушила, салат сделала — ждала», — поделилась женщина.

По словам бойца, гуманитарная помощь и письма от жителей очень трогают бойцов.

«Когда получаешь такие письма, очень приятно. Когда читаешь и видишь, что это писал ребенок, то чуть ли не слеза наворачивается. Это очень трогает», — сказал боец с позывным Малина.

На второй день отпуска в гости приехал глава Серпухова Сергей Никитенко. Он узнал, что необходимо семье, а также пожелал бойцу поскорее вернуться домой — живым и здоровым.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вручил награды бойцам добровольческого отряда «Барс».

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