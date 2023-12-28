Подмосковье 28 декабря 2023, 09:31 Глава Серпухова навестил семью участника СВО в преддверии Нового года Телеканал «360»

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Глава Серпухова Сергей Никитенко навестил семью участника СВО. Он поздравил Ольгу и ее сыновей с наступающим Новым годом.

Глава семьи на передовой чуть больше года. Он — ветеран боевых действий, участник контртеррористической операции в Чечне. В зону СВО муж Ольги отправился добровольцем. Старший сын Данил старается брать с отца пример, занимается спортом, увлекается интеллектуальными играми.

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«С наступающим всю вашу семью. Ты сейчас остался за старшего, поддерживай тут маму, помогай с младшим братом. А для мамы что важно, чтобы хорошо учился и не расстраивал, здоровый был, поэтому уж постарайся, а мы все сделаем», — сказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Подарки пришлись семье по душе. Глава передал им умную колонку, санки, продуктовый набор и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что более пяти тысяч человек обратились в региональное отделение фонда «Защитники Отечества».

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