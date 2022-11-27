Подмосковье 27 ноября 2022, 02:37 Глава Сергиево-Посадского округа навестил отправившую сыновей на спецоперацию многодетную мать РИА «Новости»

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Глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев побывал в гостях у Татьяны Николаевны накануне Дня матери. Женщина вырастила шестерых детей и 12 раз стала бабушкой. Недавно двое из ее сыновей добровольцами отправились служить в зону проведения спецоперации.

Оба сына Татьяны Николаевны сейчас проходят подготовку в учебных центрах перед отправкой в Донбасс. На связь выходят часто. Рассказывают, что им всего хватает.

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«Все у нас хорошо: и кормят, и условия, и всем они довольны. Они у меня неприхотливые», — отметила женщина.

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По ее словам, ее старший сын Михаил — отважный человек, настоящий патриот. В свое время отслужил в армии, хорошо разбирается в технике.

«Михаил был такой отчаянный. Он очень президента нашего уважает. Вот пошел добровольцем», — рассказала Татьяна Николаевна.

Она добавила, что младший сын Александр — тихий парень с семинарским образованием. Еще недавно он учился в аспирантуре, писал диссертацию, но в трудное время сделал свой выбор.

Пока парни на службе, их семьям продолжают оказывать разностороннюю помощь. Токарев поздравил Татьяну Николаевну с наступающим Днем матери и напомнил, что она в любой момент может обратиться в Центр поддержки семей мобилизованных.

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