Подмосковье 25 июня 2023, 12:29 Глава Сергиева Посада провел встречу с жителями Дмитрий Зайчиков

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Встреча главы городского округа Сергиев Посад Дмитрия Акулова с жителями состоялась в малом зале Дворца культуры имени Ю. А. Гагарина. Участие в мероприятии также приняли лидеры общественного мнения, волонтеры, депутаты Совета депутатов и представители исполнительной власти.

Дмитрий Акулов организовал первую подобную встречу в должности главы муниципалитета. Началось мероприятие у здания школы № 19, где когда-то учился Акулов. Далее в ходе прогулки он ответил на интересующие вопросы журналистов — экономика, образование, здравоохранение, благоустройство, сельское хозяйство, транспорт, туризм и другие важные темы.

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« Я считаю, что работать с нами в команде должны те, кто любит свое дело, и не думает, что проблемы могут „раствориться“ сами собой. Мой опыт работы с жителями через систему муниципального центра управления регионом научил анализировать „где болит“ и быстро принимать меры. Но я хочу, чтобы жителям не на что было жаловаться, для этого придется потрудиться», — сказал глава Сергиева Посада.

Во время беседы во Дворце культуры Дмитрий Акулов в первую очередь поблагодарил жителей округа за помощь в сборе гуманитарной помощи и поддержку участников СВО, а затем глава перешел к хозяйственным вопросам. Особое внимание он уделил взаимодействию с жителями, новым подходам к этому и обязательном выстраивании диалога.

По словам депутата окружного совета Андрея Мардасова, жители уже отмечают изменения в лучшую сторону по работе благоустройства и коммунальных служб.

«Приходят профессионалы, поэтому не буду пока никого хвалить, но настрой позитивный, потому что глава показал, что готов слышать и готов на открытый, на честный диалог», — подчеркнул он.

В конце мероприятия Дмитрий Акулов отметил, что такая большая встреча с общественностью не последняя и тенденция прямого общения с жителями будет развиваться. Следующий прием планируется провести уже в следующем месяце.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе негативным.

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