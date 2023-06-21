Эксклюзив 21 июня 2023, 16:24 «Высокий социальный статус». Глава Сергиева Посада — о преимуществах службы по контракту Глава Сергиева Посада Акулов отметил высокий социальный статус контрактников

Читать 360tv в

Военнослужащие по контракту вносят большой вклад в будущее страны, сообщил в беседе с «360» глава городского округа Сергиев Посад Дмитрий Акулов. По его словам, государство в полной мере поддерживает бойцов и их семьи.

«Это особый статус, кредитные и налоговые каникулы, бюджетные места для обучения детей в вузах, отдых в оздоровительных лагерях. Хорошее денежное обеспечение, единовременные и ежемесячные выплаты, доплаты отличившимся по службе и прочие виды льгот для военнослужащих и их семей. Специалисты нужны и в военно-морской пехоте, и на флоте, и в войсках специального назначения, разведке, пограничных воинских частях», — заявил Акулов.

Реклама

В Сергиевом Посаде, как и в остальных городских округах Подмосковья, работает Центр поддержки семей участников СВО. За девять месяцев волонтеры посетили около 500 семей, которые нуждались в поддержке. Среди важных вопросов были порядок выплат, оформление документов, отсутствие связи с членом семьи и передача посылок на передовую.

Также глава округа рассказал о регулярных встречах с бойцами во время их отпусков. При вопросе о том, чего не хватает, солдаты, в основном, просят помочь семьям с бытовыми вопросами.

«Например, недавно выезжал к супруге нашего бойца — отца двух детей-подростков. На ее хрупкие плечи легли все домашние хлопоты. Услышали запрос на уголь и дрова для топки дома. Вопрос несложный, тут же решили. И простое человеческое внимание им необходимо — важно знать, что их помнят, что они не одни. Чуть ранее встречался с военнослужащим, приехавшим в отпуск с передовой, и с его семьей», — рассказал глава городского округа.

Акулов привел пример разговора с одним из солдат на тему его добровольной службы. Главная мотивация бойца заключается в защите интересов страны и своей семьи, а финансовая выгода для участника СВО не является приоритетной. Также мужчина посетил родных и близких сослуживцев, передал письма и рассказал о быте военнослужащих.

«Служба по контракту — хорошая ступень не только для профессиональной самореализации, но и достойный уровень жизни, высокий социальный статус. Я знаю, что среди жителей нашего округа это востребованное предложение находит значительный отклик», — добавил руководитель муниципалитета.

Уникальный центр подготовки добровольцев для службы по контракту находится в Подмосковье по адресу: Балашиха, Восточное шоссе, владение 2. Пройти обучение в организации могут мужчины из любого региона России.

Интересующие вопросы о службе можно уточнить по телефону горячей линии +7 (495) 990-77-77.

Информация о мерах социальной поддержки размещена на портале контрактмо.рф.